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Андрей Данилко вступился за русский язык

Андрей Данилко вступился за русский язык

Актер Андрей Данилко вступился за русский язык. Как выяснили журналисты «Фразы», 46-летний артист прокомментировал отбор на песенный конкурс Евровидение-2020 в Украине.

В комментарии «Обозревателю» Андрей Данилко заявил, что нет разницы, на каком языке поют претенденты.

Артист сказал: «Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать».

Он добавил: «Национальный отбор это единственна площадка в Украине, на которой можно показать новые коллективы, новых людей. Это их первые шаги. Это круто! Но нет, надо все это об*ср*ть, искать какие-то проблемы, искать, какие у кого анализы».

Как писала «Фраза», Андрей Данилко сообщил об уходе Верки Сердючки со сцены.

Тэги: общество, Евровидение, скандал, русский язык, культура, Андрей Данилко, новости Украины

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