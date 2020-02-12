Актер Андрей Данилко вступился за русский язык. Как выяснили журналисты «Фразы», 46-летний артист прокомментировал отбор на песенный конкурс Евровидение-2020 в Украине.

В комментарии «Обозревателю» Андрей Данилко заявил, что нет разницы, на каком языке поют претенденты.

Артист сказал: «Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать».

Он добавил: «Национальный отбор это единственна площадка в Украине, на которой можно показать новые коллективы, новых людей. Это их первые шаги. Это круто! Но нет, надо все это об*ср*ть, искать какие-то проблемы, искать, какие у кого анализы».

Как писала «Фраза», Андрей Данилко сообщил об уходе Верки Сердючки со сцены.