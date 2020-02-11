Ученые рассказали, когда Солнце раскрутит и разорвет крупные астероиды

Ученые из британского Университета Варвика провели исследование и пришли к выводу, что в будущем крупные астероиды исчезнут из Солнечной системы. Как выяснили журналисты «Фразы», отчет о проделанной работе они опубликовали на страницах научного издания Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Как передает «АН», гибель малых небесных тел произойдет уже через 6 мдрд лет.

Астрономы уверены, что по прошествии указанного срока Солнце раскалится настолько, что все крупные астероиды, находящиеся на огромном расстоянии от центральной звезды раскрутит и разорвет на части. Уцелеть же смогут только те космические тела, которые расположены в десятки раз дальше Плутона и Нептуна.

Отмечается, что через 6-7 миллиардов лет Солнечная система будет совсем не похожа на ту, которой ее знает современное человечество ‒ в частности, светило превратится в красного гиганта, который поглотит Венеру и Меркурий. Печальная участь, скорее всего, ожидает и Землю.

Как писала «Фраза», ученые вычислили, когда Солнце сможет сжечь Землю.

Ранее в Сети появились самые детальные снимки поверхности Солнца.