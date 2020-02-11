Больше не 2019-nCoV. Китайскому коронавирусу дали официальное название

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определилась с названием коронавируса, который вызвал смертельную эпидемию пневмонии в китайской провинции Хубэй. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом во вторник, 11 февраля, рассказал глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как передают «Известия», отныне коронивирус будет именоваться как COVID-2019.

«Согласно согласованным правилам между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти имя, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием», ‒ отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Генеральный директор ВОЗ также объяснил, что CO означает коронавирус, VI ‒ вирус, а D ‒ заболевание.

Как писала «Фраза», китайский коронавирус «набирает обороты»: число жертв превысило тысячу человек.

Ранее известный эпидемиолог не исключил, что китайский коронавирус может заразить больше половины человечества.

Также был назван срок инкубационного периода китайского коронавируса.