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Под Киевом пройдет праздничное огненное шоу «Огни любви»

Под Киевом пройдет праздничное огненное шоу «Огни любви»

15 и 16 февраля Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») подготовил яркую романтическую программу ко Дню влюбленных. Как выяснили журналисты «Фразы», остаться на романтический уикенд в комфортабельных апартаментах возле Княжества Киевская Русь можно в сам день влюбленных, 14 февраля, проведя его в загородном доме, а продолжить празднование можно будет 15 и 16 февраля в Княжестве Киевская Русь, где гостей ждет настоящая романтика Средневековья с древнеславянскими развлечениями, конно-трюковыми представлениями с огненными спецэффектами и, конечно, с вкуснейшими средневековыми напитками и блюдами с костра.

Войдя в ворота Древнего Киева, гости окажутся в настоящем, живом средневековом городе, с оборонительными сооружениями (длиной 300 метров и воротами высотой 21 метр), княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, воссозданной действующей Васильевской церковью Х века, в которой даже можно обвенчаться.

15 и 16 февраля жители Княжества радушно встретят гостей, расскажут о своей жизни и поделятся с ними своими умениями. На Княжеской конюшне — познакомят с лошадьми редких древних пород, собранных из разных уголков мира, расскажут об их особенностях и предложат проехать на них верхом или в экипаже. В Княжеской костюмерной можно облачиться в рыцарские доспехи или в наряды князя и княгини и, взяв в руки настоящее средневековое оружие, устроить яркую фотосессию. Мудрая волхвиня откроет тайны прошлого и будущего и угостит травяными напитками по забытым рецептам. А после можно зайти в средневековую лавку и выбрать эксклюзивный романтический подарок своим любимым.

В Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия можно осваивать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков.

На амфитеатре пройдет развлекательная программа, посвященная Дню Святого Валентина. Праздничным подарком всем гостям Древнего Киева станет зрелищное конно-трюковое шоу «Огни любви» с огненными спецэффектами. Главными героями представления будут лошади уникальных исторических пород, конечно, в тесном тандеме с опытными актерами-каскадерами.

Посетители будут не только наблюдать за происходящим на сцене, но смогут стать активными участниками сказочной феерии и принять участие в веселых играх и конкурсах, в древнеславянских забавах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных хороводах.

Лучшее завершение праздника — это романтический ужин в антуражной Княжеской корчме, где можно не только согреться, но и отведать напитков и блюд, приготовленных на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

Можно продлить романтическое путешествие в средневековье еще на день и остаться на ночлег в комфортабельных апартаментах, предварительно забронировав места.

Специальное предложение от Древнего Киева: при бронировании апартаментов 14 или 15 февраля — бесплатное посещение «Парка Киевская Русь» 15 или 16 февраля для двоих.

В Княжестве все пропитано средневековой романтикой! Не зря именно здесь огромное количество мужчин признается в любви, выезжая в доспехах на белом коне.

В программе возможны изменения.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30.

Цена билета: полный билет для взрослого — 190 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Доехать можно собственным автомобилем или общественным транспортом от ст.метро «Выдубичи».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, День влюбленных

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