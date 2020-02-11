В Киеве в армейском бассейне погиб мужчина

Во вторник, 11 февраля, на столичном Воздухофлотском проспекте произошел трагический инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в бассейне центрального спортивного комплекса ВСУ внезапно умер мужчина.

Как передает «Информатор», подоспевшие медики целых 45 минут пытались реанимировать не подававшего признаков жизни пловца, однако спасти его не удалось.

На месте трагедии также работали патрульные и следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена. Причина же смерти будет установлена после проведения необходимых экспертиз.

Как писала «Фраза», на Харьковщине две девочки утонули в бассейне на заднем дворе.

Ранее в Киеве в бассейне известного фитнес-клуба утонул мужчина.