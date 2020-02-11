Главные новости за 11 февраля 2020 года

Шутки кончились: Зеленский сделал то, чего не смог сделать полгода назад. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы своего Офиса и назначил на его место Андрея Ермака. Соответствующие указы за №№ 46 и 48 опубликованы на официальном сайте главы государства 11 февраля. Еще одним указом президент уволил Ермака с должности своего помощника.

«Умный, но молодой»: Зеленский вступился за депутата, который предложил пенсионерке продать собаку. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара и назвал ситуацию, сложившуюся вокруг его заявления некрасивой. «Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в Институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает», — стал оправдывать парламентария глава государства.

Зеленский уверен, что Россия победит в случае окончания войны с Украиной. Президент РФ Владимир Путин понимает необходимость завершения войны на Донбассе. «Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял», — заявил Зеленский, подчеркнув, что он понял, что Путин за человек после контакта «глаза в глаза». «Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — добавил глава государства.

Спикер Рады случайно признал, что среди «слуг народа» есть «соросята». Во фракции партии «Слуга народа» есть народные депутаты, имеющие отношение к структурам известного миллиардера Джорджа Сороса. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов. В частности, комментируя заявление другого «слуги», Александра Дубинского, о том, что количество так называемых «соросят» во фракции достигает 40%, Разумков подчеркнул, что на самом деле таких меньшинство. «Я понимаю, о чем говорил Дубинский, но я думаю, что все-таки меньше представителей этой категории», — заявил Разумков, таким образом, по сути, невольно подтвердив, что таковые на самом деле имеются.

В Минобороны пообещали больше не отлавливать призывников на улицах. Украинских юношей больше не будут отлавливать на улицах и в различных заведениях с целью прохождения срочной военной службы. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в эфире одного из украинских телеканалов. «Мы отменим практику, которая была незаконной, но мы будем следить, чтобы ее не было, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях», — заявил министр, признав, что «такие практики были, особенно в крупных городах». «Это не соответствует законодательству, потому что есть четкий процесс: направляется повестка и так далее», — добавил министр.

На трассе Киев — Звенигородка фура буквально смяла автомобиль: погиб человек. Утром вторника, 11 февраля, на трассе Киев — Звенигородка произошло смертельное ДТП. Тут фура DAF буквально смяла ВАЗ-2109. По предварительным данным, автомобиль по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу. От удара машину выбросило в кювет. Водитель авто погиб на месте.

Синоптики пообещали, что в ближайшие выходные в Украину придет весна. В ближайшие выходные, 15-16 февраля, по Украине ожидается значительное потепление. По прогнозу Гидрометцентра, снегопады стихнут. Синоптики обещают сухую и солнечную погоду. Днем будет до 3-7 тепла, а ночью ожидается до 3-7 мороза.

Чисора признал, что для победы над Усиком ему придется «спуститься в ад». Британский боксер Дерек Чисора поделился мнением о предстоящем бое с украинцем Александром Усиком. По его словам, для этого понадобится спуститься в ад. Когда британца спросили о возможной тактике на предстоящий бой он грозно заявил, что «нужно просто спуститься в ад и вернуться обратно».

Китайский коронавирус «набирает обороты»: число жертв превысило тысячу человек. Жертвами китайского коронавируса 2019-nCoV на утро вторника, 11 февраля, стали уже 1016 человек. Такие данные передает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения страны. Всего за сутки от заразы умерли 108 человек. Также зарегистрировали 2,4 тысячи новых случаев болезни. Больными числятся 42 638 людей, а в тяжелом состоянии находятся 7 333 человека.

Назван срок инкубационного периода китайского коронавируса. Определен срок инкубационного периода китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб. По ее словам, инкубационный период может длиться от одного до четырнадцати дней.

Известный эпидемиолог не исключил, что китайский коронавирус может заразить больше половины человечества. Эпидемия коронавируса 2019-nCoV может распространиться примерно на две трети населения мира. По словам заведующего кафедрой медицины общественного здоровья Университета Гонконга, известного эксперта в области коронавирусов Габриэля Люна, это произойдет, если ее не контролировать. По подсчетам экспертов, каждый зараженный передает вирус примерно 2,5 здоровым людям, что дало «уровень атаки» в 60-80%. «60% населения мира — это чрезвычайно большое число», — рассказал Люн по пути на встречу экспертов в ВОЗ в Женеве, добавив, что таким образом, даже если общая смертность составит всего 1%, то число умерших будет огромным.

Телевизионная трансляция премии Оскар-2020 пробила очередное дно популярности. Кинематографическую премию Оскар с каждым годом смотрят все меньше людей. Появились данные по церемонии 2020 года. Как пишут американские СМИ, был обновлен антирекорд популярности премии — 92-ю церемонию посмотрели в прямом эфире лишь 23,6 миллиона человек.