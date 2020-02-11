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Стало известно, кого Бородянский рекомендовал Кабмину назначить главой Госслужбы по религии

Стало известно, кого Бородянский рекомендовал Кабмину назначить главой Госслужбы по религии

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рекомендовал кандидатуру Елены Богдан на пост главы Государственной службы по вопросам свободы совести и этнополитики (Госэтнополитики). Как выяснили журналистам «Фразы», об этом сказал Владимир Бородянский.

Об этом он сегодня сообщил в интервью «РБК-Украина».

«Я подал в Кабинет министров свои предложения. Я выбрал Елену Богдан и рекомендовал ее Кабинету министров на эту должность», — заявил Бородянский в интервью, комментируя результат собеседования, которое провел с кандидатами на пост главы госслужбы по делам религии.

Елена Богдан — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Как сообщалось ранее, в январе комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы определила финалистов повторного конкурса на занятие должности председателя Государственной службы этнополитики и свободы совести.

Наибольшее количество баллов по результатам собеседования набрал Андрей Юраш, глава Департамента по делам религий и национальностей в бывшем Министерстве культуры, который открыто выступал против Украинской Православной Церкви.

Вместе с Андреем Юрашем в финал прошли бывший председатель Государственного комитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников, доцент Киево-Могилянской академии Елена Богдан и преподаватель Киевской духовной академии Украинской Православной Церкви Сергей Бортник.

Ранее «Фраза» сообщала, что Конституционный Суд начнет рассмотрение дела о законности переименования УПЦ.

Тэги: общество, новости православия, Кабмин

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