Чисора признал, что для победы над Усиком ему придется «спуститься в ад»

Британский боксер Дерек Чисора поделился мнением о предстоящем бое с украинцем Александром Усиком. Как выяснили журналисты «Фразы», по его словам, для этого понадобится спуститься в ад.

Как сообщает Sky Sports, когда британца спросили о возможной тактике на предстоящий бой он грозно заявил, что «нужно просто спуститься в ад и вернуться обратно».

При этом другой британский боксер, «временный» чемпион мира по версии WBC и обязательный претендент на этот титул, Диллиан Уайт, который в 2016 году победил Чисору раздельным решением судей, предостерег Усика от недооценки соперника: «Я скажу ему прямо, не стоит недооценивать Дерека. Если он в форме и мотивирован, он заставит вас поработать. Серьезно поработать».

Как сообщала «Фраза», 10 февраля 2020 года промоутер Эдди Хирн заявил, что сроки боя Усика с Чисорой перенесены ориентировочно на май из-за травмы украинца.

Напомним, в апреле 2019 года Чисора назвал Усика кошмаром для всех участников тяжелой весовой категории. Среди его козырей он отметил силу удара и скорость, которая «убьет» большинство супертяжеловесов. При этом Чисора выразил готовность драться с украинским боксером за приемлемую сумму денег.