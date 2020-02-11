«Умный, но молодой»: Зеленский вступился за депутата, который предложил пенсионерке продать собаку

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал народного депутата от «Слуги народа» Евгения Брагара и назвал ситуацию, сложившуюся вокруг его заявления некрасивой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Но в этом случае давайте посмотрим. Я его знаю, я с ним общался, он работал в нашем штабе, он историк, аспирант в Институте Шевченко. Умный человек, но очень молодой. Я всегда поддерживаю молодых людей, но видим, что бывает», — стал оправдывать парламентария глава государства.

При этом он подчеркнул, что чувствует на себе ответственность за депутатов от «Слуги народа»: «Для меня, если депутат нашей фракции «зашкварится», тогда я чувствую вину на себе.

«Но мы не можем проконтролировать всех депутатов, всех мажоритарщиков. Мы говорили, что будет очищение — и мы должны это делать. Всех честных, сильных ты должен поддерживать, а с другими — спокойно расставаться. Спокойно говорить: „ты не можешь быть лицом нашей партии“», — объяснил Зеленский, выразив искреннее удивление, что многие кандидаты на мажоритарных округах «почистили информацию» о себе перед выборами.

Как сообщала «Фраза», в начале 2020 года народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке, которая утверждала, что живет очень бедно и имеет проблемы со здоровьем, продать собаку и расплатиться за коммунальные услуги.

Впоследствии заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что семья пенсионерки с начала отопительного сезона получила монетизированную субсидию в размере чуть больше чем 3500 гривен, что в среднем позволило этой семье платить не более чем 300-350 грн в месяц за коммунальные услуги. При этом она уточнила, что хозяйство Любови Колючей потребляет очень много природного газа.