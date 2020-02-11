Зеленский о россиянах: Если они приедут в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, лечись

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, сколько надо лет для восстановления отношений на том уровне, на котором они были до войны и возможно ли это вообще. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное. Время лечит раны», — заявил он, выразив убеждение, что его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным могут послужить примером для того, как можно прагматично взаимодействовать.

«Если президенты сели за один стол и своим примером договорились, что, слушай, дальше так нельзя, достаточно, давай заканчивать войну. Я имею в виду именно этот уровень разговора: слушай, давай ты сам по себе, мы сами по себе. Но если у нас мир, то давай говорить о прагматичных отношениях», — объяснил глава государства.

По его мнению, так же могут выстраиваться отношения между украинцами и россиянами после войны: «То есть с хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения».

«А какие еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю», — заключил он.

Как сообщала «Фраза», ранее Зеленский заявил, что Путин понимает необходимость завершения войны на Донбассе.