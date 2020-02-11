Зеленский уверен, что Россия победит в случае окончания войны с Украиной

Президент РФ Владимир Путин понимает необходимость завершения войны на Донбассе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял», — заявил Зеленский, подчеркнув, что он понял, что Путин за человек после контакта «глаза в глаза». «Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — добавил глава государства.

По убеждению Зеленского, захват Украины может привести к внутреннему жесткому конфликту в РФ: «Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить».

При этом президент Украины особо подчеркнул, что для России конец войны станет победой. «Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России — конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен», — заключил он.

Как сообщала «Фраза», 9 декабря 2019 года Путин и Зеленский провели личную встречу в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже.

Перед этим они пожали друг другу руки.

Напомним, 20 ноября 2019 года, выступая на форуме «Россия зовет!» Путин охарактеризовал Зеленского «симпатичного» и «искреннего» человека.

Спустя месяц Путин охарактеризовал Зеленского как «незаурядного» человека.