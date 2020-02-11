Назван срок инкубационного периода китайского коронавируса

Определен срок инкубационного периода китайского коронавируса 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Шаиб.

По ее словам, инкубационный период может длиться от одного до четырнадцати дней.

Специалист заявила: «Мы все еще находимся на очень раннем этапе понимания этого вируса. Как он переносится, его источник, инкубационный период, клиническая картина, насколько он серьезен. Исследования до сих пор продолжаются».

Как писала «Фраза», китайский коронавирус «набирает обороты»: число жертв превысило тысячу человек.

Ранее известный эпидемиолог не исключил, что китайский коронавирус может заразить больше половины человечества.