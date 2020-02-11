Внука королевы Великобритании бросила жена

В Великобритании разгорается крупный скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса бросила жена.

42-летний политик подтвердил, что разводится со своей 41-летней супругой Отем Келли.

По его словам, «решение о разводе было лучшим шагом для наших детей».

Опеку над ними супруги разделят. Брак продлился двенадцать лет. У пары двое дочерей: это девятилетняя Саванна и семилетняя Айла.

Как пишут местные СМИ, на развод подала именно Отем Келли, а для Питера Филлипса такое поведение жены стало «неожиданностью».

Также отмечается, что новость расстроила саму королеву.

Как писала «Фраза», королева Великобритании может отречься от престола в пользу сына.