Внука королевы Великобритании бросила жена

В Великобритании разгорается крупный скандал. Как выяснили журналисты «Фразы», внука королевы Елизаветы II Питера Филлипса бросила жена.
42-летний политик подтвердил, что разводится со своей 41-летней супругой Отем Келли.
По его словам, «решение о разводе было лучшим шагом для наших детей».
Опеку над ними супруги разделят. Брак продлился двенадцать лет. У пары двое дочерей: это девятилетняя Саванна и семилетняя Айла.
Как пишут местные СМИ, на развод подала именно Отем Келли, а для Питера Филлипса такое поведение жены стало «неожиданностью».
Также отмечается, что новость расстроила саму королеву.
Как писала «Фраза», королева Великобритании может отречься от престола в пользу сына.