Молодой британский актер внезапно умер во время пробежки

В Лондоне во время пробежки умер 25-летний британский актер Рафаэль Коулмэн. Как выяснили журналисты «Фразы», о смерти артиста сообщают его друзья.
Отмечается, что у парня не было проблем со здоровьем.
Рафаэль Коулмэн прославился в 2005 году в возрасте 11 лет, снявшись в популярном фильме «Моя ужасная няня».
Также он снимался в фильмах «Четвертый вид» и «Оно живет».
С 2009 года Рафаэль Коулмэн «завязал» с кино и занялся эко-активизмом.
Как писала «Фраза», звезда сериала «Беверли-Хиллз» призналась, что смертельно больна.
Ранее скончался легендарный американский актер Кирк Дуглас.