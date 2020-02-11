Молодой британский актер внезапно умер во время пробежки

В Лондоне во время пробежки умер 25-летний британский актер Рафаэль Коулмэн. Как выяснили журналисты «Фразы», о смерти артиста сообщают его друзья.

Отмечается, что у парня не было проблем со здоровьем.

Рафаэль Коулмэн прославился в 2005 году в возрасте 11 лет, снявшись в популярном фильме «Моя ужасная няня».

Также он снимался в фильмах «Четвертый вид» и «Оно живет».

С 2009 года Рафаэль Коулмэн «завязал» с кино и занялся эко-активизмом.

Как писала «Фраза», звезда сериала «Беверли-Хиллз» призналась, что смертельно больна.

Ранее скончался легендарный американский актер Кирк Дуглас.