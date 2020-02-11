Телевизионная трансляция премии Оскар-2020 пробила очередное дно популярности

Кинематографическую премию Оскар с каждым годом смотрят все меньше людей. Как выяснили журналисты «Фразы», появились данные по церемонии 2020 года.

Как пишут американские СМИ, был обновлен антирекорд популярности премии – 92-ю церемонию посмотрели в прямом эфире лишь 23,6 миллиона человек.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2018 году – 26,5 миллиона человек.

Для сравнения, в 2019 году Оскар смотрели 29,6 миллиона человек, а еще в 2017 году – сразу 32,5 миллиона человек.

Как писала «Фраза», премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов.