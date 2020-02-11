Шутки кончились: Зеленский сделал то, чего не смог сделать полгода назад

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы своего Офиса и назначил на его место Андрея Ермака. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие указы за №№ 46 и 48 опубликованы на официальном сайте главы государства 11 февраля.

Еще одним указом президент уволил Ермака с должности своего помощника.

Отметим, что причины увольнения Богдана в документах не значатся.

Андрей Ермак родился в 1971 г. Является основателем «Международной юридической компании», возглавлял «Ассоциацию предпринимателей города Киева», в 2006-2010 гг был помощником народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева.

21 мая 2019 года был назначен помощником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам внешней политики.

Как сообщала «Фраза», ранее о грядущей отставке Богдана сообщили источники разных изданий, в том числе и «Фразы», во властных кругах.

Напомним, 1 августа 2019 года СМИ сообщили о том, что глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. И даже опубликовали соответствующее фото. Однако многие сразу же обратили внимание на странное оформление документа.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что такие заявления написали «все в его команде»: «Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении». При этом он подчеркнул, что еще не подписывал заявление Богдана.

Тогда же стало известно о том, что фото документа журналистам разослал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Андрей Богдан был назначен главой Администрации президента Украины, впоследствии переименованной в Офис, 21 мая 2019 года.

На посту главы ОПУ он запомнился конфликтами с СБУ и помощником президента Андреем Ермаком, а также скандалами с отдыхом в Сен-Тропе и странным поведением во время встречи в «нормандском формате» в Париже.

25 декабря 2019 года журналистам удалось зафиксировать тайную встречу руководителя Богдана c олигархом Игорем Коломойским.