Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Шутки кончились: Зеленский сделал то, чего не смог сделать полгода назад

Шутки кончились: Зеленский сделал то, чего не смог сделать полгода назад

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы своего Офиса и назначил на его место Андрея Ермака. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие указы за №№ 46 и 48 опубликованы на официальном сайте главы государства 11 февраля.

Еще одним указом президент уволил Ермака с должности своего помощника.

Отметим, что причины увольнения Богдана в документах не значатся.

Андрей Ермак родился в 1971 г. Является основателем «Международной юридической компании», возглавлял «Ассоциацию предпринимателей города Киева», в 2006-2010 гг был помощником народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева.

21 мая 2019 года был назначен помощником президента Украины Владимира Зеленского по вопросам внешней политики.

Как сообщала «Фраза», ранее о грядущей отставке Богдана сообщили источники разных изданий, в том числе и «Фразы», во властных кругах.

Напомним, 1 августа 2019 года СМИ сообщили о том, что глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. И даже опубликовали соответствующее фото. Однако многие сразу же обратили внимание на странное оформление документа.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что такие заявления написали «все в его команде»: «Мы не держимся за власть. Мы — все ключевые люди, которые со мной пришли, — договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении». При этом он подчеркнул, что еще не подписывал заявление Богдана.

Тогда же стало известно о том, что фото документа журналистам разослал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Андрей Богдан был назначен главой Администрации президента Украины, впоследствии переименованной в Офис, 21 мая 2019 года.

На посту главы ОПУ он запомнился конфликтами с СБУ и помощником президента Андреем Ермаком, а также скандалами с отдыхом в Сен-Тропе и странным поведением во время встречи в «нормандском формате» в Париже.

25 декабря 2019 года журналистам удалось зафиксировать тайную встречу руководителя Богдана c олигархом Игорем Коломойским.

Тэги: политика, отставка, Владимир Зеленский, новости Украины, Андрей Богдан, Андрей Ермак, Офис президента Украины

Комментарии

Статьи

11.02.20 09:00

Так вот ты какой, Брексит Альбионович!

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
10.02.20 19:26

Киев может захлебнуться в транспортном коллапсе и выхлопах: как решить проблемы с перегрузом дорог в столице

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Украинцы пошли в суд выбивать пенсии
11.02.20 11:01

Украинцы пошли в суд выбивать пенсии

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Шутки кончились: Зеленский сделал то, чего не смог сделать полгода назад

Шутки кончились: Зеленский сделал то, чего не смог сделать полгода назад
11.02.20 12:07
228
Последние новости
11.02.20 12:24

Телевизионная трансляция премии Оскар-2020 пробила очередное дно популярности
11.02.20 12:15

Конституционный Суд начнет рассмотрение дела о законности переименования УПЦ
11.02.20 12:07

Шутки кончились: Зеленский сделал то, чего не смог сделать полгода назад
11.02.20 11:55

Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова
11.02.20 11:47

Управделами УПЦ – о роли Церкви в миротворческом процессе на Донбассе
11.02.20 11:46

Известный эпидемиолог не исключил, что китайский коронавирус может заразить больше половины человечества
11.02.20 11:28

На трассе Киев – Звенигородка фура буквально смяла автомобиль: погиб человек
Фото и Видео
Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова
Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова
Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова
Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова
На трассе Киев – Звенигородка фура буквально смяла автомобиль: погиб человек
На трассе Киев – Звенигородка фура буквально смяла автомобиль: погиб человек
Спикер Рады случайно признал, что среди «слуг народа» есть «соросята»
Спикер Рады случайно признал, что среди «слуг народа» есть «соросята»
В Киеве эпично столкнулись сразу три автомобиля
В Киеве эпично столкнулись сразу три автомобиля
Ночью в Киеве зарезали мужчину
Ночью в Киеве зарезали мужчину
На Борщаговке люди «всем миром» спасали кота, который забрался на высоченное дерево
На Борщаговке люди «всем миром» спасали кота, который забрался на высоченное дерево
Воссоздан последний полет вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта
Воссоздан последний полет вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта
В Киеве из ливневой канализации вытащили абсолютно голого мужчину
В Киеве из ливневой канализации вытащили абсолютно голого мужчину
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
fraza.ua
Новости блогосферы
10.02.20 11:28

В Украине теперь новый президент - Порошенко. Забудьте про Зеленского
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.