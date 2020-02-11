Конституционный Суд начнет рассмотрение дела о законности переименования УПЦ

Большая палата Конституционного Суда Украины сегодня начнет рассмотрение дела о соответствии Конституции Украины Закона Украины «О внесении изменения в статью 12 Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“» от 20 декабря 2018 года № 2662-VIII. Как выяснили журналисты «Фразы», дело начнут рассматривать в форме письменного производства в ходе пленарного заседания.

Об этом сообщается на сайте Конституционного Суда Украины.

49 депутатов Верховной Рады Украины подали в Суд конституционное представление относительно того, соответствует ли Конституции закон о переименовании «религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой находится за пределами Украины в государстве, законом признанном таким, которое осуществило военную агрессию против Украины и / или временно оккупировала часть территории Украины».

«Авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый Закон нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает конституционные права и свободы граждан», — отметили на сайте суда.

Подавшие ходатайство депутаты отметили, что во время рассмотрения и принятия данного закона их коллегами были допущены нарушения конституционной процедуры, а сам законодательный акт «является вмешательством государства в церковные дела» и противоречит Конституции Украины.

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