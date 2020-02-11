Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Управделами УПЦ – о роли Церкви в миротворческом процессе на Донбассе

Управделами УПЦ – о роли Церкви в миротворческом процессе на Донбассе

Украинская Православная Церковь при любой политической обстановке неизменно и твердо отстаивала позицию о необходимости установления мира на востоке страны.Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он сказал в комментарии для сайта «Вести».

«По итогам визита в Италию глава украинского государства Владимир Зеленский подчеркнул, что хотел бы стать „президентом мира“, превратив войну из жестокой реальности лишь в страшное воспоминание. Для этого, отметил он, необходимо приложить максимальные усилия.
Важно, что такой подход президента разделяет и наше общество. В частности, как показал недавний опрос социологической группы „Рейтинг“, прекращение военных действий на востоке Украины остается ключевым и первостепенным общественным запросом к главе государства. За соответствующий сценарий выступает 64 % населения страны.

Подобную позицию уже давно занимает и Украинская Православная Церковь, которая готова поддерживать миротворческие инициативы президента. Об этом, в частности, четко сказал Блаженнейший митрополит Онуфрий во время встречи Владимира Зеленского с религиозными лидерами Украины, которая состоялась 4 декабря 2019 года», — сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ сообщил, что необходимо для эффективного диалога.

«Конечно, мы все прекрасно понимаем то, насколько тяжелой и многогранной является поставленная задача. Однако, как известно, путь в тысячу ли (в нашем случае — километров) начинается с первого шага. И его можно, да и нужно обязательно сделать.

Во-первых, крайне важно добиться полного прекращения огня и боевых действий. Это важнейшая предпосылка для начала полноценного и эффективного диалога. Ведь пока на Донбассе говорят пушки, пока льется кровь и смерть пожинает свои горькие плоды никакой нормальный разговор — на любом уровне — невозможен», — рассказал владыка Антоний.

Архиерей отметил, что УПЦ готова стать медиатором для установления мира на Донбассе.

«Во-вторых, качество и перспективы диалога о мире зависят от уровня доверия сторон друг к другу. В данном контексте наша Церковь готова стать одним из медиаторов, способствующих установлению необходимого взаимопонимания. Ведь мы хорошо знаем, чем живут люди по разные стороны линии разграничения. В частности, потому, что некоторые наши епархии находятся одновременно и на подконтрольных, и на неподконтрольных территориях.

Не менее значимо и то, что все эти годы Украинская Православная Церковь не делила украинцев на „правильных“ и „неправильных“, а также в любой политической обстановке неизменно и твердо отстаивала позицию о необходимости установления мира на востоке страны. Именно эти моменты и позволяют нам сейчас не только прямо смотреть в глаза каждой из сторон, но и выступать в роли медиатора, способного помочь им в нахождении соответствующих „точек соприкосновения“», — подчеркнул он.

Митрополит Антоний отметил, что важно сдвинуться с мертвой точки в вопросе достижения мира.

«В-третьих, необходимы не только правильные слова, а и дела, которые сближают гораздо быстрее. У нас есть много направлений, где мы могли бы уже сейчас созидать основы для воцарения мира, как на нашей земле, так и в душах наших людей. Речь идет о совместных гуманитарных проектах, благотворительной помощи, принятии необходимых законов и так далее.

Главное — не боятся идти навстречу друг другу. Пусть это будет происходить не сразу, не самыми быстрыми темпами, не во всех сферах, но в данном вопросе крайне важно просто сдвинуться с мертвой точки. Сдвинуться реально, а не ради „красивой картинки“», — сказал владыка Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, какому подвигу следует учиться у новомучеников.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

11.02.20 09:00

Так вот ты какой, Брексит Альбионович!

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
10.02.20 19:26

Киев может захлебнуться в транспортном коллапсе и выхлопах: как решить проблемы с перегрузом дорог в столице

Автор: Виктор Даль

Дайджест

Украинцы пошли в суд выбивать пенсии
11.02.20 11:01

Украинцы пошли в суд выбивать пенсии

Автор: «Вести»

Выбор редакции
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Шутки кончились: Зеленский сделал то, чего не смог сделать полгода назад

Шутки кончились: Зеленский сделал то, чего не смог сделать полгода назад
11.02.20 12:07
228
Последние новости
11.02.20 12:24

Телевизионная трансляция премии Оскар-2020 пробила очередное дно популярности
11.02.20 12:15

Конституционный Суд начнет рассмотрение дела о законности переименования УПЦ
11.02.20 12:07

Шутки кончились: Зеленский сделал то, чего не смог сделать полгода назад
11.02.20 11:55

Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова
11.02.20 11:47

Управделами УПЦ – о роли Церкви в миротворческом процессе на Донбассе
11.02.20 11:46

Известный эпидемиолог не исключил, что китайский коронавирус может заразить больше половины человечества
11.02.20 11:28

На трассе Киев – Звенигородка фура буквально смяла автомобиль: погиб человек
Фото и Видео
Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова
Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова
Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова
Сгорел дом у священника УПЦ – 12 детей без крова
На трассе Киев – Звенигородка фура буквально смяла автомобиль: погиб человек
На трассе Киев – Звенигородка фура буквально смяла автомобиль: погиб человек
Спикер Рады случайно признал, что среди «слуг народа» есть «соросята»
Спикер Рады случайно признал, что среди «слуг народа» есть «соросята»
В Киеве эпично столкнулись сразу три автомобиля
В Киеве эпично столкнулись сразу три автомобиля
Ночью в Киеве зарезали мужчину
Ночью в Киеве зарезали мужчину
На Борщаговке люди «всем миром» спасали кота, который забрался на высоченное дерево
На Борщаговке люди «всем миром» спасали кота, который забрался на высоченное дерево
Воссоздан последний полет вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта
Воссоздан последний полет вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта
В Киеве из ливневой канализации вытащили абсолютно голого мужчину
В Киеве из ливневой канализации вытащили абсолютно голого мужчину
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
fraza.ua
Новости блогосферы
10.02.20 11:28

В Украине теперь новый президент - Порошенко. Забудьте про Зеленского
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.