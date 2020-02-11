Управделами УПЦ – о роли Церкви в миротворческом процессе на Донбассе

Украинская Православная Церковь при любой политической обстановке неизменно и твердо отстаивала позицию о необходимости установления мира на востоке страны.Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он сказал в комментарии для сайта «Вести».

«По итогам визита в Италию глава украинского государства Владимир Зеленский подчеркнул, что хотел бы стать „президентом мира“, превратив войну из жестокой реальности лишь в страшное воспоминание. Для этого, отметил он, необходимо приложить максимальные усилия.

Важно, что такой подход президента разделяет и наше общество. В частности, как показал недавний опрос социологической группы „Рейтинг“, прекращение военных действий на востоке Украины остается ключевым и первостепенным общественным запросом к главе государства. За соответствующий сценарий выступает 64 % населения страны.

Подобную позицию уже давно занимает и Украинская Православная Церковь, которая готова поддерживать миротворческие инициативы президента. Об этом, в частности, четко сказал Блаженнейший митрополит Онуфрий во время встречи Владимира Зеленского с религиозными лидерами Украины, которая состоялась 4 декабря 2019 года», — сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ сообщил, что необходимо для эффективного диалога.

«Конечно, мы все прекрасно понимаем то, насколько тяжелой и многогранной является поставленная задача. Однако, как известно, путь в тысячу ли (в нашем случае — километров) начинается с первого шага. И его можно, да и нужно обязательно сделать.

Во-первых, крайне важно добиться полного прекращения огня и боевых действий. Это важнейшая предпосылка для начала полноценного и эффективного диалога. Ведь пока на Донбассе говорят пушки, пока льется кровь и смерть пожинает свои горькие плоды никакой нормальный разговор — на любом уровне — невозможен», — рассказал владыка Антоний.

Архиерей отметил, что УПЦ готова стать медиатором для установления мира на Донбассе.

«Во-вторых, качество и перспективы диалога о мире зависят от уровня доверия сторон друг к другу. В данном контексте наша Церковь готова стать одним из медиаторов, способствующих установлению необходимого взаимопонимания. Ведь мы хорошо знаем, чем живут люди по разные стороны линии разграничения. В частности, потому, что некоторые наши епархии находятся одновременно и на подконтрольных, и на неподконтрольных территориях.

Не менее значимо и то, что все эти годы Украинская Православная Церковь не делила украинцев на „правильных“ и „неправильных“, а также в любой политической обстановке неизменно и твердо отстаивала позицию о необходимости установления мира на востоке страны. Именно эти моменты и позволяют нам сейчас не только прямо смотреть в глаза каждой из сторон, но и выступать в роли медиатора, способного помочь им в нахождении соответствующих „точек соприкосновения“», — подчеркнул он.

Митрополит Антоний отметил, что важно сдвинуться с мертвой точки в вопросе достижения мира.

«В-третьих, необходимы не только правильные слова, а и дела, которые сближают гораздо быстрее. У нас есть много направлений, где мы могли бы уже сейчас созидать основы для воцарения мира, как на нашей земле, так и в душах наших людей. Речь идет о совместных гуманитарных проектах, благотворительной помощи, принятии необходимых законов и так далее.

Главное — не боятся идти навстречу друг другу. Пусть это будет происходить не сразу, не самыми быстрыми темпами, не во всех сферах, но в данном вопросе крайне важно просто сдвинуться с мертвой точки. Сдвинуться реально, а не ради „красивой картинки“», — сказал владыка Антоний.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, какому подвигу следует учиться у новомучеников.