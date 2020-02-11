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Известный эпидемиолог не исключил, что китайский коронавирус может заразить больше половины человечества

Известный эпидемиолог не исключил, что китайский коронавирус может заразить больше половины человечества

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV может распространиться примерно на две трети населения мира. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам заведующего кафедрой медицины общественного здоровья Университета Гонконга, известного эксперта в области коронавирусов Габриэля Люна, это произойдет, если ее не контролировать.

Как сообщает The Guardian, по подсчетам экспертов, каждый зараженный передает вирус примерно 2,5 здоровым людям, что дало «уровень атаки» в 60-80%. «60% населения мира — это чрезвычайно большое число», — рассказал Люн по пути на встречу экспертов в ВОЗ в Женеве, добавив, что таким образом, даже если общая смертность составит всего 1%, то число умерших будет огромным.

В то же время он заявил, что на данный момент нельзя с уверенностью утверждать, «заразится ли 60-80% населения мира». «Возможно, это будет происходить волнами. Возможно, вирус ослабит свою летальность, потому что ему определенно не поможет, если он убьет всех на своем пути, потому что его тоже убьют», — объяснил Люн.

При этом он поднял вопрос о степени эффективности принятых Китаем мер. «Давайте предположим, что они сработали. Но как долго вы сможете закрывать школы? Как долго вы сможете блокировать весь город? Как долго вы сможете держать вдали подальше от торговых центров? И если вы снимете все эти ограничения, то не вернется и не станет ли болезнь снова свирепствовать? Это все реальные вопросы», — заявил эпидемиолог, добавив, что если меры, принятые Китаем окажутся недостаточными и коронавирус не удастся локализовать, то миру придется переключить внимание со сдерживания вируса на смягчение его последствий.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 11 февраля 2020 года число жертв коронавируса 2019-nCoV превысило тысячу человек.

Перед этим глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что что «были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай».

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что конец эпидемии коронавируса наступит уже ближайшей весной.

Тэги: болезнь, Китай, здоровье, эпидемия, мир, Гонконг, коронавирус

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