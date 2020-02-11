Советник премьера Голик: Каждый день неработающей больницы — это не спасенные детские жизни

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик, который ранее был советником главы Днепропетровской области, поделился в Facebook текстом СМС-сообщения, которое получил от друга.

«Привет. Сегодня день рождения сына. Он родился в и благодаря больнице, которую вы построили. Не знаю, что вами двигало, когда вы строили именно ее, но мой ребенок жив благодаря врачам, работающим в ней. Я не знал тебя тогда, когда он рождался, только познакомившись с тобой узнал, что это и ты в том числе. Спасибо».

В этом сообщении речь идет о больнице Матери и ребенка имени Руднева в Днепре. По словам Голика, так совпало, что строить ее начали в тот год, когда дочку его другого товарища спасали не в нашей стране.

«Все, что мы делаем — ради детей. Чтобы они рождались, учились и жили в нашей стране», — написал Голик.

Ранее Голик сообщил, что Национальная детская специализированная больница «Охматдет», строительство которой было начато девять лет назад и до сих пор не завершено, будет достроена к лету 2020 года. «Каждый день не работы на полную мощность — это не спасенные детские жизни», — сказал советник премьер-министра Украины.