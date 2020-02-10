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Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Трамп рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Президент США Дональд Трамп уверен, что конец эпидемии коронавируса наступит уже ближайшей весной. Как выяснили журналисты «Фразы», свое мнение американский лидер озвучил во время встречи с губернаторами в Белом доме.

Как передают РИА «Новости», президент, в частности, отметил, что власти китайские власти заверили его, что вспышка вируса прекратится к апрелю.

«По коронавирусу: люди думают, что он уйдет в апреле из-за жары», ‒ заявил Дональд Трамп, добавив, что у США «хорошее положение» для борьбы с коронавирусом.

Как писала «Фраза», в ВОЗ заявили, что «очаги» коронавируса были зафиксированы не только в Китае.

Ранее ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Также сообщалось, что число жертв китайского коронавируса приблизилось к жуткой отметке.

Тэги: США, Китай, общество, здоровье, инфекция, эпидемия, мир, Белый дом, пневмония, Дональд Трамп, коронавирус

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