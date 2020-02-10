Главные новости за 10 февраля 2020 года

Стала известна судьба первого украинца, зараженного китайским коронавирусом. Первый украинец, у которого зафиксировали китайский коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess, сейчас находится в больнице в Японии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. В частности, как сообщается, в больнице украинец будет находиться в изоляции под медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Еще один украинец заболел опасным китайским коронавирусом. Еще один гражданин Украины заразился коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японской Йокогамы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины. Как сообщается, сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Полсотни украинцев завтра вернутся на Родину из самого эпицентра эпидемии китайского коронавируса. Правительство Украины приняло решение об эвакуации своих граждан из китайской провинции Хубэй в связи со стремительным распространением опасного коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Китае. В частности, как сообщается, с этой целью, во вторник, 11 февраля, планируется запустить специальный чартерный рейс по маршурту Киев — Ухань — Киев.

Коболев придумал оригинальный способ уйти от вопросов о его высоких доходах в «Нафтогазе». Чтобы закончить разговоры о высоких зарплатах и премиях руководства НАК «Нафтогаз Украины», глава правления компании предложил ее приватизировать. По словам Коболева, после анбандлинга для приватизации «Нафтогаза» не осталось никаких препятствий и таким образом можно будет завершить дискуссию о зарплатах руководства. «Все говорят: „Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания“. Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК», — объяснил Коболев, допустив, что приватизация может лишь частичной.

В Украине вводят электронный военный билет, но обещают не рассылать повестки через телефоны. В первом полугодии текущего года в Украине начнется внедрение военных билетов в электронной форме. Об этом заявил Министр обороны Андрей Загороднюк. По его словам, это будет сделано в рамках проекта автоматизации процессов под «кодовым названием Пласт», который планируется представить широкой общественности уже в этом месяце. «Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму», — объяснил министр, подчеркнув, что это станет лишь одним из ряда направлений по внедрению электронного документооборота, который позволит оцифровать весь воинский учет.

«Яркая идея»: Гончарук пригласил в Кабмин легенду украинского футбола. Легендарному украинскому голкиперу Александру Шовковскому предложили возглавить Министерство молодежи и спорта. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. «Эта яркая идея подумать об Александре как про возможного члена правительства возникла у меня» — заявил глава правительства, подчеркнув, что серьезно он ее с Шовковским пока не обсуждал.

Во Львове водитель-наркоман зажал руку полицейского стеклом и надавил на газ. Пьяный водитель зажал руку патрульного полицейского окном своего автомобиля и проехал таким образом около 100 метров. Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области. В частности, как сообщается, днем 8 февраля патрульные полицейские по просьбе оперативников из Управления противодействия наркопреступности остановили на ул. Ганкевича автомобиль Renault Megane, в котором могла находиться разыскиваемая за совершение преступления особа.

В самолете Львов — Киев избили пьяного пассажира. В самолете компании SkyUp, который летел из Львова в Киев, произошла драка. Тут группа агрессивных парней избила пьяного пассажира, который якобы задерживал рейс. Уже появилось видео инцидента. Видно, что сперва между молодчиками и пьяным пассажиром начался словесный конфликт, после чего парни принялись бить бедолагу.

Следующий бой Усика в очередной раз переносится. Сроки боя украинского боксера Александра Усика с британским тяжеловесом Дереком Чисорой перенесены. Об этом заявил промоутер Эдди Хирн. «Усику требуется время, чтобы залечить левый локоть. У нас не было уверенности, что он будет готов к марту, но к маю он должен восстановиться», — заявил Хирн, не став уточнять более конкретно, о какой дате может идти речь.

Синоптики предупредили, что в Украине несколько дней будет бушевать непогода. В ближайшие дни, 10-12 февраля, в Украине будет бушевать непогода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики обещают мокрый снег и дождь по всей территории страны. Все это будет сопровождаться сильным ветром.

В ВОЗ заявили, что «очаги» коронавируса были зафиксированы не только в Китае. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал тревожное заявление по коронавирусу 2019 nCoV. В частности, Тедрос Адханом Гебрейесус написал, что «были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай».

В Вашингтоне хотели зарезать Трампа. В Вашингтоне недалеко от Белого дома произошло ЧП. На Пенсильвания-авеню, 1600 задержали 25-летнего Роджера Хеджета, который признался, что хотел убить президента США Дональда Трампа. Как передают местные СМИ, парень сам подошел к патрульному полицейскому Секретной службы США, после чего заявил: «Я нахожусь здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа. У меня есть нож, чтобы сделать это».

Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов. В США прошла 92-я церемония вручения награды киноакадемии США Оскар. Премия-2020 состоялась в Голливуде на сцене Dolby Theatre. Несмотря на то, что накануне награждения эксперты назвали всех победителей, не обошлось без сюрпризов.