Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит РПЦЗ считает, что политика Фанара – это политика разъединения

Митрополит РПЦЗ считает, что политика Фанара – это политика разъединения

Действия Фанара сеют только вражду, а политика Константинополя — это политика разъединения. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал архиерей Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Берлинский и Германский Марк.

Об этом он сказал в интервью порталу «Православная жизнь».

Комментируя системность политики Константинопольского патриархата, направленной на разделение мирового Православия, иерарх подчеркнул: «Это однозначно системные действия. В РПЦЗ никогда не питали иллюзий на счет Константинополя. Мы давно говорили, что их взгляды во многом неканоничны, но нас не слушали. А сегодня вся полнота Русской Православной Церкви признала, что небратские действия Константинополя сеют только вражду и вносят разделение.

Многие годы негативные действия Фанара замалчивались, их выходки терпели. Но сегодня уже нет смысла скрывать, что политика Константинополя — это политика разъединения. Они вносят смуту и раскол во Вселенское Православие».

Владыка пояснил, что действия Фанара ведут к страданиям и разногласиям.

«Сперва греки односторонне внесли правки в календарь в начале прошлого столетия. И с тех пор мы вместе с ними не отмечаем наши церковные праздники. Только несколько раз в году в Великий пост и на Пасху у нас пересекаются некоторые переходящие даты. Признание же новой псевдоцерковной структуры в Украине и выдача патриархом Константинопольским Томоса о ее автономии — шаг, ведущий к страданиям и разногласиям. И эта ситуация создает проблему на долгие годы», — сказал митрополит Марк.

Он отметил, что между Константинопольским Патриархатом и другими Церквями существует дистанция.

«Сегодня можно констатировать, что существует огромная разница и дистанция между точками зрения Константинопольского патриархата и всех остальных Православных Поместных Церквей, которые никогда не признавали притязаний Фанара на его исключительность среди других Церквей.

Соборная и Апостольская Церковь прошла через множество гонений, преследований и выстояла, потому что держалась традиционных православных диалогически соборных норм и канонов. Церковь Христова не должна служить инструментом в геополитических войнах. Ей следует во всех сложных и кризисных ситуациях вести открытый внутрицерковный диалог.

Думаю, нынешний раскол рискует стать серьезнее раскола 1054 года. Сейчас я не вижу какого-то конкретного выхода из этой ситуации, боюсь, исправить ничего нельзя, но все, что от нас зависит по сохранению чистоты Православного учения, мы сделаем», — заключил архиерей РПЦЗ.

Ранее «Фраза» сообщала, что Сербский Патриарх сказал, что будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине.

Тэги: общество, православие, новости православия, РПЦЗ, Фанар

Комментарии

Статьи

10.02.20 09:25

300 голов «депутатского скота» и другие зе-конституционные понты

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
08.02.20 08:56

Роман «Битва в пути»: отрыжка Ленинградского дела

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Наших детей пытаются убить по телефону и через сказочных волшебников
08.02.20 11:09

Наших детей пытаются убить по телефону и через сказочных волшебников

Автор: Александр Степанов, Царьград

Выбор редакции
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов

Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов
10.02.20 07:23
3621
Последние новости
10.02.20 16:59

Митрополит РПЦЗ считает, что политика Фанара – это политика разъединения
10.02.20 16:42

Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
10.02.20 16:32

Следующий бой Усика в очередной раз переносится
10.02.20 15:48

Полсотни украинцев завтра вернутся на Родину из самого эпицентра эпидемии китайского коронавируса
10.02.20 15:33

В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
10.02.20 15:13

Митрополит Антоний рассказал, какому подвигу следует учиться у новомучеников
10.02.20 14:56

Участник Собора ПЦУ – о том, как Юраш помог новой церковной структуре поглотить УПЦ КП
Фото и Видео
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
В самолете Львов – Киев избили пьяного пассажира
В самолете Львов – Киев избили пьяного пассажира
Союз армян Украины провел выездное заседание с участием руководства города во Львове
Союз армян Украины провел выездное заседание с участием руководства города во Львове
Пьяный водитель устроил кровавое ДТП в Броварах
Пьяный водитель устроил кровавое ДТП в Броварах
Во Львове водитель-наркоман зажал руку полицейского стеклом и надавил на газ
Во Львове водитель-наркоман зажал руку полицейского стеклом и надавил на газ
В Таиланде столкнулись два катера с российскими туристами – погибли дети
В Таиланде столкнулись два катера с российскими туристами – погибли дети
Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов
Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов
Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось
Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось
Бойня в Таиланде: стрелок ликвидирован, но число жертв просто зашкаливает
Бойня в Таиланде: стрелок ликвидирован, но число жертв просто зашкаливает
fraza.ua
Новости блогосферы
10.02.20 11:28

В Украине теперь новый президент - Порошенко. Забудьте про Зеленского
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.