Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Следующий бой Усика в очередной раз переносится

Следующий бой Усика в очередной раз переносится

Сроки боя украинского боксера Александра Усика с британским тяжеловесом Дереком Чисорой перенесены. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил промоутер Эдди Хирн в интервью каналу iFL TV в YouTube.

«Усику требуется время, чтобы залечить левый локоть. У нас не было уверенности, что он будет готов к марту, но к маю он должен восстановиться», — заявил Хирн, не став уточнять более конкретно, о какой дате может идти речь.

Как сообщала «Фраза», в конце 2019 года промоутер Эдди Хирн заявил, что следующий бой Усик проведет 7 марта 2020 года против британца Дерека Чисоры.

За несколько месяцев до этого Чисора назвал Усика кошмаром для всех участников тяжелой весовой категории. Среди его козырей он отметил силу удара и скорость, которая «убьет» большинство супертяжеловесов. При этом Чисора выразил готовность драться с украинским боксером за приемлемую сумму денег.

Напомним, 13 октября 2019 года украинский боксер Александр Усик провел свой первый бой в тяжелом весе. В 7 раунде на чикагской «Винтраст Арене» он победил американца Чазза Уизерспуна. Изначально этот бой должен был состояться в мае, но несколько раз откладывался из-за травм украинского боксера.

Тэги: бокс, Дерек Чисора, спорт, Александр Усик

Комментарии

Статьи

10.02.20 09:25

300 голов «депутатского скота» и другие зе-конституционные понты

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
08.02.20 08:56

Роман «Битва в пути»: отрыжка Ленинградского дела

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Наших детей пытаются убить по телефону и через сказочных волшебников
08.02.20 11:09

Наших детей пытаются убить по телефону и через сказочных волшебников

Автор: Александр Степанов, Царьград

Выбор редакции
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов

Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов
10.02.20 07:23
3621
Последние новости
10.02.20 16:59

Митрополит РПЦЗ считает, что политика Фанара – это политика разъединения
10.02.20 16:42

Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
10.02.20 16:32

Следующий бой Усика в очередной раз переносится
10.02.20 15:48

Полсотни украинцев завтра вернутся на Родину из самого эпицентра эпидемии китайского коронавируса
10.02.20 15:33

В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
10.02.20 15:13

Митрополит Антоний рассказал, какому подвигу следует учиться у новомучеников
10.02.20 14:56

Участник Собора ПЦУ – о том, как Юраш помог новой церковной структуре поглотить УПЦ КП
Фото и Видео
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
В самолете Львов – Киев избили пьяного пассажира
В самолете Львов – Киев избили пьяного пассажира
Союз армян Украины провел выездное заседание с участием руководства города во Львове
Союз армян Украины провел выездное заседание с участием руководства города во Львове
Пьяный водитель устроил кровавое ДТП в Броварах
Пьяный водитель устроил кровавое ДТП в Броварах
Во Львове водитель-наркоман зажал руку полицейского стеклом и надавил на газ
Во Львове водитель-наркоман зажал руку полицейского стеклом и надавил на газ
В Таиланде столкнулись два катера с российскими туристами – погибли дети
В Таиланде столкнулись два катера с российскими туристами – погибли дети
Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов
Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов
Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось
Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось
Бойня в Таиланде: стрелок ликвидирован, но число жертв просто зашкаливает
Бойня в Таиланде: стрелок ликвидирован, но число жертв просто зашкаливает
fraza.ua
Новости блогосферы
10.02.20 11:28

В Украине теперь новый президент - Порошенко. Забудьте про Зеленского
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.