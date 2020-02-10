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Полсотни украинцев завтра вернутся на Родину из самого эпицентра эпидемии китайского коронавируса

Полсотни украинцев завтра вернутся на Родину из самого эпицентра эпидемии китайского коронавируса

Правительство Украины приняло решение об эвакуации своих граждан из китайской провинции Хубэй в связи со стремительным распространением опасного коронавируса 2019-nCoV. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе посольства Украины в Китае.

В частности, как сообщается, с этой целью, во вторник, 11 февраля, планируется запустить специальный чартерный рейс по маршурту Киев — Ухань — Киев.

Посольство призвало граждан Украины, находящихся в Китае и желающих вылететь, быть готовыми к эвакуации.

По возвращении в Украину эвакуированных ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на и. о. Генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игоря Кузина, украинцам, которые откажутся пройти карантин, будет отказано в эвакуации. А команда рейса будет иметь костюмы биологической защиты.

По его словам, ко всем людям будут применяться ограничительные меры, несмотря на наличии или отсутствии симптомов. На место прохождения карантина их доставят специальными автобусами.

При этом он признал, что место для карантина еще не определено. «Сейчас рассматриваются две локации санитарно-курортного типа в Киевской области», — сообщил чиновник на брифинге 10 февраля, добавив, что есть также варианты от Министерства обороны Украины.

На данный момент согласие на карантин готовы подписать 51 человек, среди них — один ребенок. «Цифры будут меняться, но потенциально это 150-200 человек», — заключил Кузин.

Как сообщала «Фраза», 30 января 2020 года в аэропорту «Борисполь» приземлился самолет авиакомпании «Международные украинские авиалинии», который эвакуировал украинцев с острова Хайнань в Китае. Всего домой вернулись 158 человек. После приземления у всех пассажиров измерили температуру, но больше никаких других проверок не проводилось, а врач, который это делал, даже не был в маске.

Тэги: Китай, здоровье, эпидемия, эвакуация, коронавирус

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