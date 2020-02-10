Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Антоний рассказал, какому подвигу следует учиться у новомучеников

Митрополит Антоний рассказал, какому подвигу следует учиться у новомучеников

Верующие Украинской Православной Церкви, храмы которых захватывают, переживая гонения, не должны озлобляться, а следовать примеру новомучеников, которые пережили испытания без злобы и со Христом. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на открытии выставки, посвященной истории гонений на Церковь в советский период и святым новомученикам ХХ века.

«В Церкви никогда не бывает спокойствия. Церковь всегда воюет за правду, воюет не с кем-то, а дает возможность воевать с собой. Этот выбор добра и зла; быть с Христом или без Христа — этот выбор всегда присутствует в Церкви и у верующих людей. Когда у нас захватывают храмы, наши люди почти как исповедники. Я, в силу своего послушания, очень часто встречаюсь с прихожанами, особенно из западных областей, у которых захватили храмы. Сейчас им приходится молиться или в подвалах, или в гаражах, в квартирах, приспособленных для богослужения», — сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ рассказал о духовном подвиге людей, которые остаются в Церкви, не смотря на то, что их храмы захвачены.

«В чем смысл святости? Дух мирен — дух Христов. Христос на Кресте не обвинял и не скрежетал зубами против всех, кто Его распинал. Поэтому у людей, которые страдают за Христа -этот путь. Мне приятно, я с благодарностью всегда говорю эти слова нашим прихожанам, храмы которых захватывают. Не дай Бог озлобиться! Не дай Бог посеять в своем сердце ненависть к тем, кто нас сейчас изгоняет, иногда избивает. Берегите Бога в своем сердце! Воспитывайте именно этот дух Христов, дух мирен. Поэтому совсем по-другому переживаются эти испытания. Это путь со Христом», — поделился владыка Антоний.

Архиерей сказал, какому подвигу следует учиться у новомучеников.

«Я был знаком с очень близкими людьми отца Иоанна Крестьянкина, духовника Псково-Печерского монастыря, которого арестовали уже в послевоенный период. Он много лет провел в лагере, но когда он возвратился, близкие люди, которые его окружали, не могли вспомнить, чтобы отец Иоанн хотя бы один раз сказал плохое слово о тех, кто его допрашивал, избивал, о тех, кто написал ложный донос на него. Нам нужно учиться именно этому подвигу. Подвиг — это не просто что-то заоблачное, легендарное. Подвиг воспитывается в душе человека сейчас, в мирное время. Если Господь нам попускает, дает нам такую возможность защищать свою веру от захватов наших храмов, надо все делать по-христиански. Не дай Бог психологически стать на сторону тех, кто со злобой к тебе относиться. Святость новомучеников именно в этом, они не озлоблялись, но с духом мирным благодарили Бога за то, что есть возможность пострадать за Христа», — подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами Украинской Православной Церкви отметил, что «это для мирского человека, может, слышать странно, но на самом деле, для верующего человека смысл в чем? Соединиться с Богом. Ради этого мы живем, ради этого мы веруем. Если Господь дает еще за него пострадать, то это великое благодеяние Божие. Преподобный Серафим Саровский как-то сказал, что когда человек ощутит реально те блага, которые Господь уготовал любящим Его, он будет жалеть, что он очень мало страдал».

Как сообщал Центр информации УПЦ, ознакомиться с экспозицией можно в течение недели в Трапезной палате храма Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры. Далее планируется переносной формат выставки.

Организаторы выставки: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Киевская духовная академия и семинария, Синодальный отдел УПЦ «Церковь и культура», Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века, Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы», Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. С. Пшеничного.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний призвал помнить о подвиге святых, благодаря которым возродилась Церковь в конце ХХ века.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.02.20 09:25

300 голов «депутатского скота» и другие зе-конституционные понты

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
08.02.20 08:56

Роман «Битва в пути»: отрыжка Ленинградского дела

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Наших детей пытаются убить по телефону и через сказочных волшебников
08.02.20 11:09

Наших детей пытаются убить по телефону и через сказочных волшебников

Автор: Александр Степанов, Царьград

Выбор редакции
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов

Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов
10.02.20 07:23
3621
Последние новости
10.02.20 16:59

Митрополит РПЦЗ считает, что политика Фанара – это политика разъединения
10.02.20 16:42

Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
10.02.20 16:32

Следующий бой Усика в очередной раз переносится
10.02.20 15:48

Полсотни украинцев завтра вернутся на Родину из самого эпицентра эпидемии китайского коронавируса
10.02.20 15:33

В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
10.02.20 15:13

Митрополит Антоний рассказал, какому подвигу следует учиться у новомучеников
10.02.20 14:56

Участник Собора ПЦУ – о том, как Юраш помог новой церковной структуре поглотить УПЦ КП
Фото и Видео
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
Илон Маск вспомнил, как в молодости едва не погиб из-за денег
В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
В Вашингтоне хотели зарезать Трампа
В самолете Львов – Киев избили пьяного пассажира
В самолете Львов – Киев избили пьяного пассажира
Союз армян Украины провел выездное заседание с участием руководства города во Львове
Союз армян Украины провел выездное заседание с участием руководства города во Львове
Пьяный водитель устроил кровавое ДТП в Броварах
Пьяный водитель устроил кровавое ДТП в Броварах
Во Львове водитель-наркоман зажал руку полицейского стеклом и надавил на газ
Во Львове водитель-наркоман зажал руку полицейского стеклом и надавил на газ
В Таиланде столкнулись два катера с российскими туристами – погибли дети
В Таиланде столкнулись два катера с российскими туристами – погибли дети
Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов
Премия Оскар-2020 не обошлась без сюрпризов
Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось
Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось
Бойня в Таиланде: стрелок ликвидирован, но число жертв просто зашкаливает
Бойня в Таиланде: стрелок ликвидирован, но число жертв просто зашкаливает
fraza.ua
Новости блогосферы
10.02.20 11:28

В Украине теперь новый президент - Порошенко. Забудьте про Зеленского
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.