Митрополит Антоний рассказал, какому подвигу следует учиться у новомучеников

Верующие Украинской Православной Церкви, храмы которых захватывают, переживая гонения, не должны озлобляться, а следовать примеру новомучеников, которые пережили испытания без злобы и со Христом. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) на открытии выставки, посвященной истории гонений на Церковь в советский период и святым новомученикам ХХ века.

«В Церкви никогда не бывает спокойствия. Церковь всегда воюет за правду, воюет не с кем-то, а дает возможность воевать с собой. Этот выбор добра и зла; быть с Христом или без Христа — этот выбор всегда присутствует в Церкви и у верующих людей. Когда у нас захватывают храмы, наши люди почти как исповедники. Я, в силу своего послушания, очень часто встречаюсь с прихожанами, особенно из западных областей, у которых захватили храмы. Сейчас им приходится молиться или в подвалах, или в гаражах, в квартирах, приспособленных для богослужения», — сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ рассказал о духовном подвиге людей, которые остаются в Церкви, не смотря на то, что их храмы захвачены.

«В чем смысл святости? Дух мирен — дух Христов. Христос на Кресте не обвинял и не скрежетал зубами против всех, кто Его распинал. Поэтому у людей, которые страдают за Христа -этот путь. Мне приятно, я с благодарностью всегда говорю эти слова нашим прихожанам, храмы которых захватывают. Не дай Бог озлобиться! Не дай Бог посеять в своем сердце ненависть к тем, кто нас сейчас изгоняет, иногда избивает. Берегите Бога в своем сердце! Воспитывайте именно этот дух Христов, дух мирен. Поэтому совсем по-другому переживаются эти испытания. Это путь со Христом», — поделился владыка Антоний.

Архиерей сказал, какому подвигу следует учиться у новомучеников.

«Я был знаком с очень близкими людьми отца Иоанна Крестьянкина, духовника Псково-Печерского монастыря, которого арестовали уже в послевоенный период. Он много лет провел в лагере, но когда он возвратился, близкие люди, которые его окружали, не могли вспомнить, чтобы отец Иоанн хотя бы один раз сказал плохое слово о тех, кто его допрашивал, избивал, о тех, кто написал ложный донос на него. Нам нужно учиться именно этому подвигу. Подвиг — это не просто что-то заоблачное, легендарное. Подвиг воспитывается в душе человека сейчас, в мирное время. Если Господь нам попускает, дает нам такую возможность защищать свою веру от захватов наших храмов, надо все делать по-христиански. Не дай Бог психологически стать на сторону тех, кто со злобой к тебе относиться. Святость новомучеников именно в этом, они не озлоблялись, но с духом мирным благодарили Бога за то, что есть возможность пострадать за Христа», — подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами Украинской Православной Церкви отметил, что «это для мирского человека, может, слышать странно, но на самом деле, для верующего человека смысл в чем? Соединиться с Богом. Ради этого мы живем, ради этого мы веруем. Если Господь дает еще за него пострадать, то это великое благодеяние Божие. Преподобный Серафим Саровский как-то сказал, что когда человек ощутит реально те блага, которые Господь уготовал любящим Его, он будет жалеть, что он очень мало страдал».

Как сообщал Центр информации УПЦ, ознакомиться с экспозицией можно в течение недели в Трапезной палате храма Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры. Далее планируется переносной формат выставки.

Организаторы выставки: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Киевская духовная академия и семинария, Синодальный отдел УПЦ «Церковь и культура», Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века, Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы», Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. С. Пшеничного.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний призвал помнить о подвиге святых, благодаря которым возродилась Церковь в конце ХХ века.