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Участник Собора ПЦУ – о том, как Юраш помог новой церковной структуре поглотить УПЦ КП

Участник Собора ПЦУ – о том, как Юраш помог новой церковной структуре поглотить УПЦ КП

Сторонник УПЦ КП, публицист Юрий Дорошенко рассказал каким образом «зарождалась» новая религиозная организация и был ликвидирован Киевский патриархат. Как выяснили журналисты «Фразы», публицист участвовал в учредительном Соборе ПЦУ 15 декабря 2018 года.

Об этом Дорошенко написал в Facebook, сообщает raskolam.net.

«За пару дней до учредительного собора ПЦУ в декабре 2018 года я публично предупреждал, на что надо обратить внимание при объединительных процессах. Мошенники и невежды из команды Порошенко меня не услышали — лепили греческую митрополию, грубо оказывая давление на церковников. Собор 15 декабря, проведенный под давлением представителей тогдашнего режима Порошенко и с грубым вмешательством Фанара, не только не решил проблемы, а породил новые. Церковь, образованная админресурсом, рейдерским путем, под президентские выборы, это не Церковь. Свидетельствую это, как участник собора 15 декабря.

Вот и имеем теперь абсолютно нежизнеспособную структуру, которая обслуживает интересы политической партии бывшего президента, конфессию, которая трещит по швам и держится только на финансовых вливаниях. Перестанут давать деньги, Епифаний останется один с копией лукавой справки, купленной на стамбульском базаре у тамошнего сребролюбивого грека», — пишет Дорошенко, назвав ПЦУ «жалкой подделкой УПЦ МП».

Также Дорошенко рассказал, почему в Киевском патриархате доказывают, что ПЦУ ликвидировала «Киевскую патриархию УПЦ КП» незаконно. Он обвинил в нарушениях лично главу департамента Минкульта по вопросам религий Андрея Юраша.

«Скажу, как делегат собора. 15 декабря 2018 не было поместного собора УПЦ КП, и никакого поместного собора УПЦ КП, который принимал бы решение о роспуске Церкви, не было. А именно поместный собор, как уставный орган, единственный имеет право принимать такие решения. В Малой Софии было собрание, а не собор, там не избирали делегатов, которых бы избрали в епархиях и делегировали на собор, как того требует устав УПЦ КП. В Большой Софии вообще прошел учредительный собор новой греческой Церкви — ПЦУ. В его работе участвовали представители Константинопольского патриархата. Они руководили, сидели в президиуме и даже голосовали. Этот собор также не имеет права ликвидировать УПЦ КП. Более того, ПЦУ была зарегистрирована как новая юридическая организация, а не путем внесения изменений и дополнений в устав УПЦ КП, следовательно, не имеет никакого отношения к этой церкви. ПЦУ не может быть правопреемником УПЦ КП. К тому же, не было подано в государственные органы никаких документов о ликвидации Киевской патриархии. Все, что произошло в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, произошло во грубым давлением тогдашней власти, СБУ и Петра Порошенко. Представители власти и силовых органов не только окружили собор, но и находились внутри во время его работы, вмешивались в ход событий, чем грубо нарушали права человека и принцип отделения Церкви от государства. Далее представители режима Порошенко в Министерстве культуры, превысив властные полномочия, сфальсифицировав документы, сняли с регистрации УПЦ КП и способствовали рейдерам с ПЦУ захватить имущество Киевской патриархии, нарушив закон. Это сделал непосредственно господин Андрей Юраш», — написал Дорошенко.

Ранее «Фраза» сообщала, что Сербский Патриарх сказал, что будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине.

Тэги: общество, православие, новости православия, новости Украины, ПЦУ, УПЦКП

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