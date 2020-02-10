Еще один украинец заболел опасным китайским коронавирусом

Еще один гражданин Украины заразился коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японской Йокогамы. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Центра гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, сейчас украинцы сняты с лайнера и перевезены в японскую больницу столичного региона. Там они будут находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Всего же на лайнере находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.

Эту информацию подтвердили агентству «Интерфакс-Украина» в департаменте консульской службы МИД Украины.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе компании Princess Cruises, которой принадлежит лайнер Diamond Princess, всем пассажирам вернут деньги за авиабилеты, проживание в гостинице, наземный проезд, предоплаченные наземные экскурсии, чаевые для персонала лайнера и другие статьи расходов. Каждому пассажиру также будет подарена бесплатная поездка аналогичной стоимости.

Кроме того, с пассажиров не станут взимать дополнительную плату за услуги на борту лайнера, оказанные за время карантина.

Как сообщала «Фраза», 9 февраля 2020 года стало известно о первом гражданине Украины, у которого был зафиксирован китайский коронавирус 2019-nCoV. Им оказался член экипажа большого круизного судна Diamond Princess.