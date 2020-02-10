Областным администрациям стоит поторопиться с заявками на деньги ГФРР, — советник премьера Юрий Голик

Бюджетом Украины предусмотрено выделение регионам дополнительно 7,5 млрд гривен из Государственного Фонда Регионального Развития (ГФРР, укр. — ДФРР) на развитие проектов регионального развития. Однако на текущий момент от обладминистраций подано заявок только на треть предусмотренной суммы. Об этом в Фейсбук пишет советник премьер-министра Юрий Голик.

«7,5 млрд грн в 2020-м году. Еще один инструмент для Областных администраций по финансированию строительства и ремонта инфраструктурных объектов», — пишет Голик.

Как указано на сайте самого ведомства, «Средства государственного фонда регионального развития направляются на выполнение инвестиционных программ и проектов регионального развития, имеющие целью развитие регионов, создание инфраструктуры индустриальных и инновационных парков и соответствуют приоритетам, определенным в Государственной стратегии регионального развития и соответствующих стратегиях развития регионов».

Для получения дополнительных средств по программе ГФРР обладминистрациям необходимо своевременно подать проекты в Министерство регионального развития, но на сегодняшний день, по данным Голика, ОГА не проявляют активной заинтересованности в дополнительном финансировании.

«По состоянию на сейчас, из 7,5 млрд грн на этот год, в Министерство регионального развития, которое и есть распорядителем по ДФРР, поступило заявок от ОГА на 33% от этой суммы. Именно тот случай, когда деньги есть. Но должен быть менеджмент, чтобы они использовались», — сообщает подробности советник премьера.

Напомним, по итогам прошлого года средства Дорожного Фонда также не были полностью израсходованы из-за некачественного менеджмента отдельных облгосадминистраций. Остались неизрасходованными 1,4 млрд гривен из средств, выделенных для ремонта дорог областного значения.