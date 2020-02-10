Стала известна судьба первого украинца, зараженного китайским коронавирусом

Первый украинец, у которого зафиксировали китайский коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess, сейчас находится в больнице в Японии. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

В частности, как сообщается, в больнице украинец будет находиться в изоляции под медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Как сообщает «Новое время» со ссылкой на японские СМИ, заболевшим является один из членов экипажа судна. Ему около 20 лет. По информации консула посольства Украины в Японии Елены Иванчук, «он в нормальном состоянии, чувствует себя хорошо».

В свою очередь, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook, у инфицированного диагностировано «острое респираторное заболевание, вызванное вирусом 2019-nCoV». Еще как минимум 14 дней заразившийся украинец будет находиться в изоляции в японской больнице под соответствующим медицинским наблюдением.

Между тем, как сообщает «Украинская правда», за последние сутки на борту Diamond Princess обнаружили еще 60 человек с коронавирусом. Таким образом, количество заболевших увеличилось до 130 человек.

Всего же на борту лайнера, который сейчас находится на карантине, находились 3711 человек. Тех, у кого обнаружили коронавирус, эвакуировали в местные медучреждения Японии, а тех, кто остался на корабле, попросили остаться в каютах, им разрешили ненадолго выходить на открытые палубы, но носить маски и держаться на расстоянии друг от друга.

Карантин осложнил жизнь на борту судна, особенно для тех, кто находится в каютах без окон, и для значительного числа пассажиров, которым нужны лекарства от различных хронических заболеваний.

Как сообщала «Фраза», 9 февраля 2020 года стало известно о первом гражданине Украины, у которого был зафиксирован китайский коронавирус 2019-nCoV. Им оказался член экипажа большого круизного судна Diamond Princess.