В ВОЗ заявили, что «очаги» коронавируса были зафиксированы не только в Китае

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сделал тревожное заявление по коронавирусу 2019 nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», он оставил запись у себя в «Твиттере».

В частности, Тедрос Адханом Гебрейесус написал, что «были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай».

Он сообщил, что «выявление небольшого числа случаев может указывать на более широкую передачу в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга».

Как писала «Фраза», ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Ранее число жертв китайского коронавируса приблизились к жуткой отметке.