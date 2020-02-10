Коболев придумал оригинальный способ уйти от вопросов о его высоких доходах в «Нафтогазе»

Чтобы закончить разговоры о высоких зарплатах и премиях руководства НАК «Нафтогаз Украины», глава правления компании предложил ее приватизировать. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По словам Коболева, после анбандлинга для приватизации «Нафтогаза» не осталось никаких препятствий и таким образом можно будет завершить дискуссию о зарплатах руководства. «Все говорят: „Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания“. Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК», — объяснил Коболев, допустив, что приватизация может лишь частичной.

По его мнению, приватизация улучшит корпоративное управление «Нафтогаза» и принесет государству еще больше прибыли.

Как сообщала «Фраза», в марте 2019 года стало известно, что среднемесячная зарплата Коболева составляет 10,514 миллиона гривен. А с учетом премий за год он заработал до 342 миллионов гривен.