В Киеве в очередной раз перекрыли мост Патона

С сегодняшнего дня на мосту Патона в Киеве будет ограничено движение транспорта по нескольким полосам в связи с началом обследования конструкций для оценки уровня деградации и дефектов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, для движения автотранспорта будет открыто три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега. Кроме того, движение грузового транспорта по мосту будет запрещено.

При этом троллейбусы большой вместимости длиной 18 метров на маршрутах № 50 и № 43 будут заменены на составы длиной до 11 метров.

По результатам проведенное обследования, в КГГА рассчитывают получить оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций, а также уровня деградации и тенденции развития дефектов.

Как сообщала «Фраза», последний раз в Киеве частично перекрывали мост Патона в конце прошлого года. Тогда это было связано с аварийным проседанием покрытия.