В Украине вводят электронный военный билет, но обещают не рассылать повестки через телефоны

В первом полугодии текущего года в Украине начнется внедрение военных билетов в электронной форме. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил Министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Радио Свобода».

По его словам, это будет сделано в рамках проекта автоматизации процессов под «кодовым названием Пласт», который планируется представить широкой общественности уже в этом месяце. «Уже сейчас мы с ним работаем. В тестовом режиме будет в конце первого квартала. И в первом полугодии уже заработает. Это переход на безбумажную форму», — объяснил министр, подчеркнув, что это станет лишь одним из ряда направлений по внедрению электронного документооборота, который позволит оцифровать весь воинский учет.

«Так же в первом полугодии у нас уже будут первые электронные военные билеты как тестовые. Хотя их распространение займет некоторое время. Может, еще год», — добавил чиновник, описав новый билет как карточку со штрих-кодом, которую можно будет хранить как в пластиковом виде, так и на телефоне. «Это гораздо лучше, чем тот, что есть сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карточка со штрих-кодом, которому будет соответствовать запись в электронной системе», — заключил он.

Между тем, в Министерстве цифровой трансформации опровергли информацию об отправке повесток в армию с помощью запущенного на прошлой неделе приложения «Дия». На своей официальной странице в Facebook чиновники призвали «не вестись на фейки» и подчеркнули, что не собираются «создавать цифровой концлагерь».

При этом в Министерстве подчеркнули, что использование приложения — «дело добровольное», а тем, кто боится призыва, посоветовали «оставаться в офлайне» и хранить бумажные документы дома.

Как сообщала «Фраза», 16 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов в 2020 году. Документом, в частности, предписывается «призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу».

Напомним, 6 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил приложение «Дия», являющееся реализацией концепции «Государство в смартфоне». Благодаря ему, в частности, уже сегодня можно использовать электронное водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль. Кроме того, с его помощью можно регистрироваться на поезд или авиарейс.