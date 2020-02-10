Жертвами пожара в Николаевской области стали два человека

В Николаевской области случилась смертельная трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в садовом обществе «Нива» Кирьяковского сельского совета поздно вечером в воскресенье, 9 февраля, произошел пожар.

По данным ГСЧС, жертвами огня стали два человека – это мужчина1955 года рождения и женщина 1960 года рождения. Их тела нашли в помещении, где вспыхнуло пламя.

Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. На его тушение ушел примерно час времени.

Причиной ЧП называют «нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей».

Как писала «Фраза», на Николаевщине малолетние посевальщики оригинально мстили тем, кто не открыл им двери.