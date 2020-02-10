Планы по дорогам утвердили 6 областей, еще 13 утвердят с дня на день, — советник премьера Голик

В этом году областные государственные администрации получат 22 млрд грн в рамках Дорожного фонда. Из этой суммы 3 млрд грн уже поступили на счета ОГА.

Несмотря на поручение КМУ к ОГА до 1 февраля определить перечни дорог для ремонта и согласовать их в Укравтодоре, есть ряд областей, которые до сих пор этого не сделали, сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

«Первой это сделала Днепропетровская область. В чем никто и не сомневался, если честно. Во-первых, преемственность, во-вторых, на утверждение была подана еще наша трехлетняя программа по Дорожному Фонду, в которой по каждой дороге все процедуры были проведены заранее», — рассказал Голик, который ранее был советником губернатора Днепропетровской области.

На сегодня свои планы использования Дорожного Фонда утвердили 6 областей: Днепропетровская, Луганская, Одесская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.

На утверждении в Укравтодоре находятся планы 13-ти ОГА: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская, Николаевская, Киевская ОГА и город Киев.

Голик также назвал аутсайдеров, которые вообще еще не подали свои планы на утверждение в Укравтодор. Это 4 областных администраций: Закарпатская, Львовская, Сумская, Черновицкая.

«Всегда говорил, что дороги, как и школы, садики, больницы и стадионы, это не только деньги, но и, в первую очередь, мозги и менеджмент. Слишком много случаев в нашей стране, когда деньги есть, а менеджмента нет», — отметил советник премьера.

Ранее Голик сообщил, что постановлением Кабинета Министров утверждена ежеквартальная оценка эффективности глав областных государственных администраций, или KPI для губернаторов.