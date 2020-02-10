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«Яркая идея»: Гончарук пригласил в Кабмин легенду украинского футбола

«Яркая идея»: Гончарук пригласил в Кабмин легенду украинского футбола

Легендарному украинскому голкиперу Александру Шовковскому предложили возглавить Министерство молодежи и спорта. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью «Фактам ICTV».

«Эта яркая идея подумать об Александре как про возможного члена правительства возникла у меня» — заявил глава правительства, подчеркнув, что серьезно он ее с Шовковским пока не обсуждал.

При этом Гончарук признал, что советуется насчет кадровых назначений в правительство с главой Офиса президента Андреем Богданом и помощником главы государства Андреем Ермаком. Однако при этом опроверг информацию о том, что будущие министры проходят собеседования в Офисе президента.

«Лишь когда мне нужен совет президента и когда я хочу представить уже кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом как с лидером нашей политической команды», — объяснил премьер-министр.

Александр Шовковский — бывший вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины, ассистент главного тренера сборной Украины. Является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе. Лучший вратарь мира по отражению пенальти по версии спортивного сайта «Bleacher Report».

Как сообщала «Фраза», в апреле 2018 года Александр Шовковский обвинил свою бывшую тещу Любовь Аленову в прицельной стрельбе по нему.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Александр Шовковский, спорт, курьезы, новости Украины, Алексей Гончарук

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