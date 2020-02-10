Синоптики предупредили, что в Украине несколько дней будет бушевать непогода

В ближайшие дни, 10-12 февраля, в Украине будет бушевать непогода. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики обещают мокрый снег и дождь по всей территории страны. Все это будет сопровождаться сильным ветром.

Днем по Украине ожидается 2-6 тепла, а вот ночью будет холодать до минус 4-6.

В Киеве ожидаются осадки. Днем будет 3-5 тепла, а ночью до плюс 2.

В ГСЧС уже объявили штормовое предупреждение. По стране ожидается ветер до 15-20 метров в секунду. В Киевской области объявлен первый (желтый) уровень опасности, а в Карпатах – второй (оранжевый), ветер тут будет до 35-40 метров в секунду.

Как писала «Фраза», от непогоды пострадали люди в тринадцати областях Украины.