Число жертв китайского коронавируса приблизились к жуткой отметке

В Китае продолжает бушевать коронавирус 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны сообщает о новых жертвах заразы.

На утро понедельника, 10 февраля, от болезни погибли уже 908 человек. Отметим, что всего за одни последние сутки умерли 97 человек.

При этом продолжает расти число больных: зараженными уже числятся 40 171 людей. Из них 6 484 человек находятся в тяжелом состоянии.

Излечить от коронавируса удалось лишь 3 281 человек.

Как писала «Фраза», ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Ранее стало известно о первом украинце, заразившимся коронавирусом.