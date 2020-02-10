Выяснилась истинная причина погромов в Казахстане

Кровавый конфликт на юго-востоке Казахстана в основе своей — межэтнический. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом своем телеграм-канале написал эксперт Юрий Ткачев.

«Есть там такой себе Кордайский район, примерно поровну заселённый двумя народами: собственно, казахами и дунганами. Дунгане — это тащемта китайские мусульмане, они близкие родственники уйгуров. В своё время их выкинули из Китая на мороз за плохое поведение, и они осели в Российской Империи, от которой по наследству достались Казахстану. При этом дунгане живут изолированными общинами, женятся/выходят замуж в основном среди своих, многие знают только свой язык (и немножечко русский, чтобы общаться с неместными) и т.п. Ну и вообще о дунганах часто те же казахи говорят не иначе как о «среднеазиатских цыганах», — пишет Ткачев.

«В селе Сортобе полицейские остановили тачку, с которой было что-то не так: то ли номера самодельные, то ли водитель без документов, то ли ещё что. Важно: полицейские — казахи. Село — дунганское. Слово за слово, полицейским надавали по щщам, а авто то ли сожгли, то ли забросали камнями. Но полицейские, повторюсь, казахи, из соседних (ну как — соседних, того же района) казахских сёл. Ну и в общем тут уже казахи обиделись за своих и с лозунгами „дунгане офигели“ поехали мстить... Пока власти сориентировались и перебросили войска из Алматы (а туда 200 км!), дунгане уже хлебнули лиха, около 4000 человек от греха подальше свалили в соседнюю Киргизию к родственникам», — добавил эксперт.

Для справки. Большинство верующих казахов — мусульмане суннитского вероисповедания. Вероисповедание дунган — тоже ислам суннитского толка.

Напомним, число жертв массовых погромов, которые вспыхнули в пограничном с Киргизией Кардайском районе Казахстана, достигло десяти. Еще 137 человек обратились за медицинской помощью. В числе пострадавших ‒ пять сотрудников полиции, трое из них получили огнестрельные ранения.