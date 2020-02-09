Появление коронавируса 2019-nCoV журнал The Economist спрогнозировал еще... год назад?

Телеграм-канал «Адекватный конспиролог» обратил внимание на то, что переносчик китайского коронавируса 2019-nCoV панголин был изображен на обложке британского журнала The Economist, который вышел еще в начале 2019 года.

«Подолью еще немного масла в огонь теории о „коронавирусном заговоре“. Ежегодно британский журнал The Economist выходит с обложкой-ребусом, которая по неофициальной версии является экономическим пророчеством на следующий год. Издание принадлежит клану Ротшильдов, который конспирологи всех мастей считают „главным кукловодом мировой закулисы“. Мало кто обратил внимание, что на обложке The Economist за 2019 год было изображено животное похожее на... панголина», — сообщает ведущий канала.

«Адекватный конспиролог» напоминает, что, как предполагают ученые, коронавирус мог передаться человеку именно от панголина.

«Вы же все помните полное название убийственного китайского вируса: 2019-nCoV!.. Новый штамм коронавируса, был выявлен именно в конце 2019 года во время вспышки пневмонии в Ухане», — отмечает канал и добавляет, что Ротшильды тесно связаны с масонами.