Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Появление коронавируса 2019-nCoV журнал The Economist спрогнозировал еще... год назад?

Появление коронавируса 2019-nCoV журнал The Economist спрогнозировал еще... год назад?

Телеграм-канал «Адекватный конспиролог» обратил внимание на то, что переносчик китайского коронавируса 2019-nCoV панголин был изображен на обложке британского журнала The Economist, который вышел еще в начале 2019 года.

«Подолью еще немного масла в огонь теории о „коронавирусном заговоре“. Ежегодно британский журнал The Economist выходит с обложкой-ребусом, которая по неофициальной версии является экономическим пророчеством на следующий год. Издание принадлежит клану Ротшильдов, который конспирологи всех мастей считают „главным кукловодом мировой закулисы“. Мало кто обратил внимание, что на обложке The Economist за 2019 год было изображено животное похожее на... панголина», — сообщает ведущий канала.

«Адекватный конспиролог» напоминает, что, как предполагают ученые, коронавирус мог передаться человеку именно от панголина.

«Вы же все помните полное название убийственного китайского вируса: 2019-nCoV!.. Новый штамм коронавируса, был выявлен именно в конце 2019 года во время вспышки пневмонии в Ухане», — отмечает канал и добавляет, что Ротшильды тесно связаны с масонами.

Тэги: геополитика, коронавирус, заговор, масонство

Комментарии

Статьи

07.02.20 12:03

«Оскар»-2020: кто получит главные статуэтки

Автор: Антон Филатов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
08.02.20 08:56

Роман «Битва в пути»: отрыжка Ленинградского дела

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Наших детей пытаются убить по телефону и через сказочных волшебников
08.02.20 11:09

Наших детей пытаются убить по телефону и через сказочных волшебников

Автор: Александр Степанов, Царьград

Выбор редакции
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Украинцам предлагают рассказать о своих религиозных предпочтениях, ответив на вопросы
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 8-9 февраля 2020 года

Главные новости за 8-9 февраля 2020 года
09.02.20 19:03
711
Последние новости
09.02.20 22:38

Появление коронавируса 2019-nCoV журнал The Economist спрогнозировал еще... год назад?
09.02.20 19:03

Главные новости за 8-9 февраля 2020 года
09.02.20 17:55

Стало известно о первом украинце, заразившимся коронавирусом
09.02.20 16:07

В аннексированном Крыму мать зверски убила своего 7-летнего сына
09.02.20 13:54

На Запорожье трагически погибли трое маленьких детей
09.02.20 12:34

В Китае стремительно растет число погибших от коронавируса
09.02.20 11:17

Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось
Фото и Видео
Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось
Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось
Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось
Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось
Бойня в Таиланде: стрелок ликвидирован, но число жертв просто зашкаливает
Бойня в Таиланде: стрелок ликвидирован, но число жертв просто зашкаливает
В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами ‒ есть жертвы
В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами ‒ есть жертвы
«Назвал меня Президентом мира». Зеленский раскрыл детали аудиенции с Папой Римским
«Назвал меня Президентом мира». Зеленский раскрыл детали аудиенции с Папой Римским
В Киево-Печерской лавре открылась выставка личных вещей расстрелянного духовенства
В Киево-Печерской лавре открылась выставка личных вещей расстрелянного духовенства
В Киеве во льду нашли человеческие череп и кости (18+)
В Киеве во льду нашли человеческие череп и кости (18+)
Ночью на Троещине произошла массовая драка с поножовщиной
Ночью на Троещине произошла массовая драка с поножовщиной
В Киеве решили защитить знаменитое «дерево Цоя»
В Киеве решили защитить знаменитое «дерево Цоя»
В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
В Харьковском троллейбусе до полусмерти избили парня за то, что у него не было билета
Митрополит Антоний призвал помнить о подвиге святых, благодаря которым возродилась Церковь в конце ХХ века
Митрополит Антоний призвал помнить о подвиге святых, благодаря которым возродилась Церковь в конце ХХ века
fraza.ua
Новости блогосферы
06.02.20 13:03

АТОшник потоптался по символу Украины
04.02.20 13:35

Языковые квоты приводят страну к бедности
29.01.20 13:30

Сатанинский нацизм в Ивано-Франковске
15.01.20 20:07

Униат Кипиани пошел по стопам коммунистов: призывает уничтожать православные храмы

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.