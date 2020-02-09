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Стало известно о первом украинце, заразившимся коронавирусом

Стало известно о первом украинце, заразившимся коронавирусом

Гражданин Украины, находящийся на борту круизного лайнера Diamond Princess, таки «подхватил» китайский коронавирус 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», на данный момент у больного нет никаких симптомов пневмонии.

Как пишет японское издание The Mainichi, коронавирус также выявили у четырех филиппинцев, которые, как и украинец, являются членами экипажа судна.

Сообщается, что все больные были эвакуированы с лайнера и госпитализированы.

Как известно, бульшое круизное судно Diamond Princess поместили на карантин в порту японской Йокогамы после того, как у одного из его пассажиров выявили коронавирус 2019-nCoV.

Всего на борту «Бриллиантовой Принцессы» находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран мира. Общее число заразившихся на лайнере уже достигло 70 человек.

Как писала «Фраза», в Китае стремительно растет число погибших от коронавируса.

Ранее ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Также сообщалось, что панголинов признали промежуточными хозяевами коронавируса.

Тэги: судно, Япония, общество, здоровье, мир, карантин, гражданин Украины, лайнер, украинец, заражение, коронавирус

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