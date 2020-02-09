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Главные новости за 8-9 февраля 2020 года

Главные новости за 8-9 февраля 2020 года

Зеленский раскрыл детали аудиенции с Папой Римским. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил подробности аудиенции с Его Святейшеством Папой Франциском в Ватикане. На мероприятии он присутствовал вместе со своей супругой Еленой.

Аваков вылил ушат словесной грязи на директора НАБУ Сытника. Глава МВД Украины Арсен Аваков в крайне нелицеприятной форме прокомментировал слова директора НАБУ Артема Сытника о том, что внесение его имени в реестр коррупционеров ‒ это месть за расследование по делу о «рюкзаках сына Авакова». Министр назвал главного антикоррупционера страны идиотом и обвинил в пьянстве.

В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами. Возле населенного пункта Кал в Венгрии произошло смертельное ДТП. Там микроавтобус с украинскими номерами протаранил две ранее столкнувшиеся легковушки.

На Запорожье трагически погибли трое маленьких детей. В одном из сел Запорожской области произошла жуткая трагедия. Там на пруду провалились под лед и утонули трое малолетних детей.

Стало известно о первых иностранцах, погибших из-за китайского коронавируса. В китайском городе-миллионнике Ухане, где уже более месяца бушует коронавирусная инфекция, зафиксированы первые случаи смерти иностранцев от этого заболевания. Ранее зараза уносила жизни исключительно граждан Китая.

Стало известно о первом украинце, заразившимся коронавирусом. Гражданин Украины, находящийся на борту круизного лайнера Diamond Princess, таки «подхватил» китайский коронавирус 2019-nCoV. На данный момент у больного нет никаких симптомов пневмонии.

В Китае стремительно растет число погибших от коронавируса. В КНР растет число жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Только за одни сутки зараза унесла жизни 91 человека.

Число жертв массовых погромов в Казахстане увеличилось. Число жертв массовых погромов, которые вспыхнули в пограничном с Киргизией Кардайском районе Казахстана, достигло десяти. Еще 137 человек обратились за медицинской помощью.

Бойня в Таиланде: стрелок ликвидирован, но число жертв просто зашкаливает. Тайской полиции таки удалось ликвидировать младшего офицера Джакрапанта Томма, который устроил кровавую бойню в городе Накхонратчасиме (Корат). Жертвами трагедии стали аж 27 человек, включая самого стрелка.

В аннексированном Крыму мать зверски убила своего 7-летнего сына. В столице аннексированного Крыма ‒ Симферополе ‒ произошла жуткая трагедия. Там 40-летняя женщина буквально изрешетила ножом своего 7-летнего сына, после чего попыталась совершить самоубийство.

Тэги: ДТП, Казахстан, Украина, убийство, Китай, жертвы, Крым, общество, Таиланд, мир, погромы, терроризм, скандал, Азия, Симферополь, Ватикан, Венгрия, Арсен Аваков, массовые беспорядки, массовое убийство, Артем Сытник, НАБУ, МВД, Владимир Зеленский, коронавирус

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