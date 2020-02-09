В аннексированном Крыму мать зверски убила своего 7-летнего сына

В субботу вечером, 8 февраля, в столице аннексированного Крыма ‒ Симферополе ‒ произошла жуткая трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», там 40-летняя женщина буквально изрешетила ножом своего 7-летнего сына, после чего попыталась совершить самоубийство.

Как передает СК РФ, тело погибшего ребенка с множественными ножевыми ранениями было найдено в салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского. Рядом с машиной с признаками медикаментозного отравления без сознания находилась женщина ‒ его мать.

Сообщается, что в ходе осмотра места преступления были изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку именно его матерью.

Саму же подозреваемую увезли в больницу.

Как установили сыщики, в субботу утром горе-мамаша забрала сына у мужа, с которым он проживает после расставания родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время. Когда же, ближе к вечеру, женщина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу.

В настоящее время ведутся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи, назначены все необходимые экспертизы, проводятся иные действия для установления полноты картины совершенного преступления против ребенка.

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