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В аннексированном Крыму мать зверски убила своего 7-летнего сына

В аннексированном Крыму мать зверски убила своего 7-летнего сына

В субботу вечером, 8 февраля, в столице аннексированного Крыма ‒ Симферополе ‒ произошла жуткая трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», там 40-летняя женщина буквально изрешетила ножом своего 7-летнего сына, после чего попыталась совершить самоубийство.

Как передает СК РФ, тело погибшего ребенка с множественными ножевыми ранениями было найдено в салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского. Рядом с машиной с признаками медикаментозного отравления без сознания находилась женщина ‒ его мать.

Сообщается, что в ходе осмотра места преступления были изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку именно его матерью.

Саму же подозреваемую увезли в больницу.

Как установили сыщики, в субботу утром горе-мамаша забрала сына у мужа, с которым он проживает после расставания родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время. Когда же, ближе к вечеру, женщина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу.

В настоящее время ведутся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи, назначены все необходимые экспертизы, проводятся иные действия для установления полноты картины совершенного преступления против ребенка.

Как писала «Фраза», сын видного днепровского чиновника избил собственного ребенка. Мама мальчика снимала все на видео.

Ранее под Киевом мужчина зверски убил собственного ребенка.

Тэги: убийство, Крым, общество, ребенок, Симферополь, ножевые ранения, мать, криминал, аннексия, новости Украины

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