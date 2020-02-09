На Запорожье трагически погибли трое маленьких детей

В субботу, 8 февраля, в одном из сел Запорожской области произошла жуткая трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пруду провалились под лед и утонули трое малолетних детей.

Как передает пресс-служба областной полиции, двое мальчиков и одна девочка (все ‒ 2014 г.р.) пошли гулять без сопровождения взрослых. Через некоторое время родители встревожились их отсутствием и бросились искать.

Сообщается, что детей нашли в местном пруду. Несмотря на все усилия подоспевших медиков «скорой помощи», малыши скончались, не приходя в сознание.

На месте инцидента также работали полицейские и эксперты-криминалисты. Детали трагедии выясняются.

Как писала «Фраза», на Одесщине во время внезапно начавшегося шторма утонули два подростка.

Ранее сообщалось, что под Киевом утонули две несовершеннолетние девочки.