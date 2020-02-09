В Китае стремительно растет число погибших от коронавируса

В КНР растет число жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», только за последние сутки от заразы скончался 91 человек.

Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

Общее же число жертв болезни составляет 813 человек.

Зараженными числятся более 37 тыс. человек. При этом около 4 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии.

Вылечиться от коронавируса сумели 2649 пациентов.

Как писала «Фраза», ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Также сообщалось, что панголинов признали промежуточными хозяевами коронавируса.