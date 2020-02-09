Стало известно о первых иностранцах, погибших из-за китайского коронавируса

В китайском городе-миллионнике Ухане, где уже более месяца бушует коронавирусная инфекция, зафиксированы первые случаи смерти иностранцев от этого заболевания. Как выяснили журналисты «Фразы», ранее зараза уносила жизни исключительно граждан Китая.

Как передает The New York Times, в частности, одним из погибших стал 60-летний гражданин США.

В самих же Штатах заболевшими считаются 12 человек, смертельных случаев там не было.

В свою очередь, пресс-служба МИД Японии сообщила, что в больнице Уханя от пневмонии умер 60-летний гражданин «Страны восходящего солнца», который также был госпитализирован с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.

Как писала «Фраза», число жертв коронавируса продолжает стремительно расти.

Ранее ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Также сообщалось, что панголинов признали промежуточными хозяевами коронавируса.