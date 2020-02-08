В Киев вернулись двое экс-милиционеров: они хотят восстановить честное имя спецподразделения „Беркут“

В Киев вернулись экс-сотрудники спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура. Как выяснили журналисты «Фразы», их обвиняли в расстрелах на Майдане в 2014.

В конце декабря 2019 года беркутовцев передали в «ДНР» в рамках обмена, пишет телеграм-канал KlymenkoTimе. До обмена они находились под домашним арестом, а перед обменом получили смену места пресечения — получили личное обязательство.

Адвокат Алексей Горошинский, который сообщил о возвращении своих подзащитных, опубликовал их открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Мотивация возвращения написана в письме. В частности, в нем сказано: «Правда — это причина нашего возвращения в Киев... Нам нечего скрывать — мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения „Беркут“. Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителе и протестующих были наказаны».

В соцсети можно найти первые реакции на возвращение экс-сотрудников спецподразделения «Беркут».