Число жертв коронавируса продолжает стремительно расти

В КНР растет число жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Как выяснили журналисты «Фразы», только за последние сутки от заразы скончались 83 человека.

Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая.

Общее же число жертв болезни выросло до 722 человек.

Зараженными числятся 34 546 человек. При этом 4188 человек находятся в тяжелом, а 1007 ‒ в очень тяжелом состоянии.

Кроме того, на данный момент отслеживается 114 044 жителя, имевших близкие контакты с заболевшими, а 67 802 из них находятся под медицинским наблюдением.

Вылечиться от коронавируса сумели 2050 человек.

Как писала «Фраза», ученые узнали о китайском коронавирусе кое-что неожиданное.

Также сообщалось, что панголинов признали промежуточными хозяевами коронавируса.