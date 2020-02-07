На шахте в Польше произошло мощное землетрясение ‒ есть жертвы

В пятницу, 7 февраля, на шахте Rudna, которая находится в польском городке Полковице, произошло землетрясение. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой природного катаклизма стал 35-летний шахтер, еще четверо его коллег ‒ пострадали.

Как передает «Польское радио», очаг землетрясения залегал на глубине около 1100 метров.

К несчастью, как раз во время первых подземных толчков под землей находились шахтеры. Большая часть из них успела быстро выбраться на поверхность и отметиться на контрольно-пропускных пунктах.

Сообщается, что погибший сотрудник шахты был жителем Люблина. У одного из пострадавших диагностирован перелом ноги и травма головы.

Как писала «Фраза», жертвами землетрясения в Польше стали три шахтера.

Ранее землетрясение частично разрушило один из французских городков.